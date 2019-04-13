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Журналисты в ОБСЕ жаловались на преследования в Крыму и ОРДЛО

Журналисты в ОБСЕ жаловались на преследования в Крыму и ОРДЛО
08:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В ОБСЕ рассказали о преследованиях свободы слова на оккупированных Россией украинских территориях.

Представители журналистского и правозащитного сообщества Украины во время международной конференции в штаб-квартире ОБСЕ поставили вопрос преследования журналистов и нарушения свободы слова на оккупированных Россией территориях.

Как сообщает корреспондент, это произошло несмотря на то, что этого важного вопроса не было в официальной программе конференции, посвященной безопасности журналистов и организованной офисом представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

"Все журналисты, которые сегодня работают на оккупированных Россией территориях Луганской и Донецкой области, чувствуют, что за ними следят, и они находятся "под колпаком ". И жаль, что сегодня на этих панелях не обсуждается ситуация со свободой слова на таких территориях, как Донбасс, или Приднестровье, которые оккупированы Российской Федерацией ", - заявил редактор сайта "Новости Донбасса" Алексей Мацука.

Он подчеркнул, что отдельные журналисты на оккупированном Донбассе продолжают работать, несмотря на цензуру и огромное давление, собирая факты о ситуации.

"И сейчас в тюрьмах находятся журналисты, которые пострадали просто из-за этого сбора фактов. И здесь я бы хотел вспомнить фамилию Станислава Асеева, который уже два года находится в заключении группировки "ДНР". К нему не допускают СММ ОБСЕ, мы не знаем о его состоянии здоровья. И только российские федеральные телеканалы позволяют себе циничные интервью с нашим коллегой, который находится в незаконном заключении, представляя это как некое телешоу или развлекательную кинокомедию ", - заявил он.

Со своей стороны, глава Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик акцентировала на системных преследованиях журналистов в Крыму - незаконных обысках, немотивированных задержаниях, допросах, арестах, конфискации электронных устройств.

"Мы призываем украинские, российские и международные правозащитные организации усилить мониторинг и освещение фактов этих системных преследований общественных журналистов, обращаться в международные организации с целью информирования об этих фактах для их прекращения, а также обеспечить надзор правозащитных структур за ходом судебных заседаний над общественными журналистами в Крыму и на территории России, куда вывозят арестованных журналистов", - заявила она от имени активистов "Крымской солидарности".

Печончик напомнила, что во время массовых и беспрецедентных в истории современного Крыма обысков 27 марта были задержаны и арестованы 23 крымских татарина, трое из которых - журналисты, на общественных началах фиксировали на мобильные телефоны и распространяли информацию о репрессиях в оккупированном Россией Крыму.

По ее словам, сегодня на полуострове практически уничтожена независимая журналистика. "В Крыму уже четыре года запрещаются и преследуются все привычные методы защиты и борьбы за свои права, практически нет независимых журналистов, с временной миссией приезжали только пять, двум из которых уже запрещен въезд на полуостров. Событий же, требующих освещения с каждым днем все больше и больше ", - заявила она, приведя многочисленные факты преследования общественных журналистов в оккупированном Крыму.

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Крым, ОБСЕ, РФ, Донбасс, Свобода слова, Журналист.
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