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Администрация президента приглашает СМИ завтра на НСК "Олимпийский"

Администрация президента приглашает СМИ завтра на НСК "Олимпийский"
09:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Администрация президента проанонсировала посещение Петром Порошенко НСК «Олимпийский» 14 апреля.

Администрация президента Украина проводит аккредитацию на посещение Петром Порошенко НСК «Олимпийский» в воскресенье, 14 апреля.

Согласно размещенной на сайте АП информации, 14 апреля в 14:00 президент Украины П. Порошенко посетит НСК «Олимпийский». Вход для аккредитованных журналистов с 13:00 по паспортам и редакционным удостоверениям.

Как сообщалось, штаб кандидата в президенты П. Порошенко ранее проанонсировал и подал заявку на проведение с 14.00 в воскресенье на "Олимпийском" предвыборных дебатов с оппонентом Владимиром Зеленским, который, в свою очередь, намерен проводить дебаты на НСК 19 апреля в 19.00.

Дебаты Зеленского и Порошенко: главное

Напомним, НСК "Олимпийский" получил запросы от кандидатов в президенты Порошенко и Зеленского на проведение дебатов 14 и 19 апреля.

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НСК Олимпийский, Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский.
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