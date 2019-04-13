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Негатива в СМИ против Порошенко в 3,5 раза больше, чем против Зеленского

Негатива в СМИ против Порошенко в 3,5 раза больше, чем против Зеленского
09:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: Институт массовой информации обновил данные о публикациях в СМИ с негативной тональностью о кандидатах на пост президента Украины.

Более 77% негативных публикаций по мониторингу общественной организации «Институт массовой информации» содержали критику действующего президента и кандидата на второй срок Петра Порошенко.

Таковы выводы исследования «Кто мочит кандидатов? Негатив в онлайн-медиа», обнародованного 12 апреля.

Согласно методологии исследования, материалами с негативной тональностью медиа-эксперты считали «все тексты, где критика деятельности кандидата не сопровождалась ответом другой стороны, комментариями экспертов с другой точкой зрения, использовались негативные оценочные суждения в отношении кандидата, манипуляции и т. п», а также фейки и новости с признаками черного пиара. Таких в почти 7-тысячной выборке насчитали 301, то есть 4,35% от общего количества исследованных текстов.

«Больше всего новостей с негативной тональностью были направлены против Петра Порошенко – 77,7% (234 тексты), когда против Владимира Зеленского – 22,3% (67 текстов). Кроме количества, характер таких новостей также отличался: против Зеленского распространялась разнообразная аргументация, почему этот кандидат является некомпетентным, не готовым к должности президента, кое-где есть обвинения в пророссийскости или связях с олигархом Игорем Коломойским, а против Порошенко распространяются откровенные фейки, обвинения в фальсификациях или подготовке срыва избирательного процесса вообще, мгновенном обогащении», – говорится в выводах исследования.

В мониторинг вошли публикации 20 наиболее популярных онлайн-изданий за период с 1 по 5 апреля 2019 года.

В марте 2019 года общественная организация «Детектор медиа» назвала лидеров среди СМИ по количеству черного пиара перед первым туром выборов.

По официальным результатам первого тура выборов президента Украины, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко – 15,95% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля.

Напомним, общественные организации "Детектор медиа" и "Институт массовой информации" запускают механизм жалоб на некачественные журналистские материалы, которые нарушают законодательство и профессиональные стандарты.

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Петр Порошенко, ИМИ, Институт массовой информации, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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