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Сегодня годовщина начала АТО: краткая хронология событий 2014 года
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Сегодня годовщина начала АТО: краткая хронология событий 2014 года

Сегодня годовщина начала АТО: краткая хронология событий 2014 года
10:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Ровно 5 лет назад СНБО принял решение начать Антитеррористическую операцию из-за вооруженной российской агрессии на Донбассе.

В этот день, 5 лет назад, спецназовцы Службы безопасности Украины приняли первый бой на Донбассе.

12 апреля 2014 года пророссийские боевики, которыми руководили офицеры спецслужб РФ, захватили государственные учреждения в Донецке, Горловке, Дружковке, Краматорске, Константиновке и Славянске. В Славянск и Краматорск были направлены спецподразделения Службы безопасности и Вооруженных сил Украины.

Утром 13 апреля 2014 года в пригороде Славянская группа спецназначения СБУ «Альфа» совместно с руководством Донецкой областной милиции проводили разведку. Они остановились в селе Семеновка, чтобы пообщаться с местными жителями. В настоящее время на спецназовцев было совершено вооруженное нападение. В этом бою погиб капитан СБУ «Альфа» Геннадий Биличенко.

Как выяснилось позже, террористы подъехали на легковом автомобиле и открыли огонь из автоматов по машинам СБУ. В то же время из лесопосадки по украинским Спецназовцы открыла огонь другая группа российских диверсантов.

Капитан Биличенко первым вступил в бой. Его ранили, но он продолжал отстреливаться, прикрывая своих товарищей. Вскоре капитан погиб от многочисленных ранений. В том же бою получили ранения: командир «Альфы» полковник Геннадий Кузнецов, полковник СБУ Александр Кукса, подполковник «Альфы» Андрей Дубовик.

На помощь спецназовцам пришли десантники 3-й роты 80-й аэромобильной бригады, которые стояли неподалеку. Военные получили приказ не открывать огонь, но командир роты Вадим Сухаревский вступил в бой, сам заняв место стрелка в БТР. В конце концов, пулеметным огнем удалось подавить огонь противника, после чего российские диверсанты быстро отступили.

Вечером 13 апреля СНБО провел экстренное заседание и приняла решение о начале Антитеррористической операции, а от боевиков потребовали сложить оружие до 9 часов утра 14 апреля. Конечно, этого не произошло и 14 апреля тогдашний секретарь СНБО и исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, подписав указ о введении в действие решение СНБО «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины», объявил о начале Антитеррористической операции с привлечением вооруженных сил Украины.

Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко 30 апреля 2018 года подписал Указ «О введении решения СНБО «О широкомасштабной антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей», которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об изменении формата широкомасштабной антитеррористической операции, которая была введена в 2014 году.

«Таким образом, с сегодняшнего дня, 30 апреля 2018 года, широкомасштабная АТО на территории Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством ВСУ для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства», - сказал Президент.

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Украина, СБУ, РФ, Донбасс, АТО.
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