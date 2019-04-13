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Ветеран АТО объявил голодовку и выдвинул требования Зеленскому

Ветеран АТО объявил голодовку и выдвинул требования Зеленскому
11:28 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Ветеран АТО Николай Воронин объявил голодовку и обратился с требованием к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому извиниться за свои слова.

Ветеран АТО Николай Воронин, защищавший Донецкий аэропорт, объявил голодовку с требованием от кандидата в президенты Владимира Зеленского извиниться за оскорбления героев Евромайдана, Небесной Сотни, а также перед верующими ПЦУ за шутки о Томосе. На своей странице в Facebook  он записал видеообращение с требованиями в международном аэропорту "Борисполь", где он голодает. 

По его словам, многие пытались донести до кандидата на пост главы государства Владимира Зеленкого, но он не слышит, хоть всюду врет о том, что услышит каждого.

Воронин напомнил, что Зеленскому хватило трусости попросить прощение у Рамзана Кадырова, но не перед Народом Украины. Обвинения касаются его шуток об Украине. которую он назвал "актрисой из немецких фильмов о взрослых". 

По словам Воронина, у Зеленского не хватает совести попросить прощения  об эбонитовых палочках, не хватает совести попросить прощения у Героев Евромайдана, у погибших Героев Небесной Сотни, у верующих, которые радуются томосу, совести попросить прощения нет. Нет совести попросить прощения у луганского поэта Василия Голобородько за украденное имя. 

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Также, ветеран АТО напомнил Владимиру Зеленскому о том, что он не пришел сдать тесты  специалистам VADA, как предлагал Владимир Кличко, чтобы он смог доказать всем, что он не наркоман. Он также опубликовал фото на фоне монитора телевизора, который вывез из Донецкого аэропорта. В других заметках Воронин пожаловался на изжогу, он уточнил, что у него нет желчного пузыря и почки.

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