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Лоббист США получил 3 года условно за связи с "Оппозиционным блоком"

Лоббист США получил 3 года условно за связи с "Оппозиционным блоком"
13:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В США осужден лоббист, который сотрудничал с « Оппозиционным блоком», он работал с Манафортом и покупал билеты на инаугурацию Трампа для олигархов.

Американский лоббист Сэмюэл Паттен приговорен в США к 3 годам условно по делу о сотрудничестве с украинской партией «Оппозиционный блок».

Как сообщает Радио Свобода, Паттена признали виновным в нелегальном лоббизме и заговоре, чтобы обойти американское законодательство, запрещающее иностранное финансирование избирательных кампаний и инаугурации президентов.

В 2018 году Паттен признал, что работал на «Оппозиционный блок», но не уведомил об этом правительство США, как требует законодательство. Кроме того, он сообщил, что организовал схему, чтобы купить билеты на инаугурацию президента США Дональда Трампа для состоятельного украинского клиента.

В то же время суд признал, что Паттен помог расследовать дело экс-руководителя избирательной кампании Трампа и бывшего лоббиста экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов Пола Манафорта.

Американские власти считают, что Манафорт и Паттен тесно сотрудничали с россиянином Константином Килимником, которого Федеральное бюро расследований США подозревает в связях с российской разведкой. Килимника обвиняют в давлении на свидетелей, однако он не появлялся в американском суде. Американские правоохранители считают, что сейчас он находится в России.

Манафорт приговорен к 7,5 годам тюрьмы по ряду обвинений, в числе которых налоговое мошенничество и незаконное лоббирование интересов Януковича.

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Украина, США, Оппозиционный блок, Сэмюэл Паттен, Лоббист.
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