Дебаты на "Олимпийском": Порошенко записал видеообращение к Зеленскому

Новости Украины: Порошенко призвал Зеленского прийти завтра на дебаты на НСК "Олимпийский".

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко призвал кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского прийти завтра на дебаты на НСК "Олимпийский".

Соответствующее видеообращение Порошенко обнародовал в Facebook.

"Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее выходных в Париже. И не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку, возвращайтесь, прилетайте и поговорите наконец с людьми", - сказал Порошенко.

"До встречи в воскресенье на стадионе", - добавил он.

Также президент написал, что ждет Зеленского завтра, 14 апреля, в 14.00 на стадионе "Олимпийский" на дебаты.

Володимире Олександровичу, 14 квітня о 14 годині чекаю вас на стадіоні "Олімпійський" на дебати. Спілкування з виборцями важливіше, ніж вихідні у Парижі. pic.twitter.com/SxoKG6KLVP — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 апреля 2019 г.

Как сообщалось ранее, вечером 3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

В ночь на 4 апреля Порошенко принял предложение и назначил Зеленскому встреча на стадионе на 14.14 14 апреля.

10 апреля спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко точно будет на дебатах в студии "Общественного телевидения" 19 апреля в 20.00 и прибудет на НСК "Олимпийский" к кандидату в президенты Зеленского в этот же день, если не будет совпадения во времени, и еще раз приглашает оппонента прибыть на "Олимпийский" для проведения дебатов 14 апреля в 14.14.

В штабе Зеленского 12 апреля заявили, что дебаты состоятся на НСК "Олимпийский" в 19.00 19 апреля.

12 апреля заместитель гендиректора НСК Виктор Анисимов сообщил, что администрация "Олимпийского" согласовала с избирательными штабами кандидатов в президенты форматы проведения дебатов. По его словам, форматы несколько отличаются.

На официальном сайте президента сообщается, что завтра, 14 апреля, в 14.00 Порошенко посетит НСК "Олимпийский".