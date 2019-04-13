Скачать
Суббота, 13.04.2019
В Лондоне неизвестный протаранил автомобиль посла Украины: Произошла перестрелка
В Лондоне неизвестный протаранил автомобиль посла Украины: Произошла перестрелка
Снятие санкций с окружения Януковича: В МИД дали комментарий
Снятие санкций с окружения Януковича: В МИД дали комментарий
Украинка Лысенко завоевала серебро на ЧЕ по тяжелой атлетике
Украинка Лысенко завоевала серебро на ЧЕ по тяжелой атлетике
СМИ: Анджелина Джоли не готова расстаться с Брэдом Питтом
СМИ: Анджелина Джоли не готова расстаться с Брэдом Питтом

Дебаты на "Олимпийском": Порошенко записал видеообращение к Зеленскому

Дебаты на "Олимпийском": Порошенко записал видеообращение к Зеленскому
18:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: АПУ

Новости Украины: Порошенко призвал Зеленского прийти завтра на дебаты на НСК "Олимпийский".

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко призвал кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского прийти завтра на дебаты на НСК "Олимпийский".

Соответствующее видеообращение Порошенко обнародовал в Facebook.

"Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее выходных в Париже. И не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку, возвращайтесь, прилетайте и поговорите наконец с людьми", - сказал Порошенко.

"До встречи в воскресенье на стадионе", - добавил он.

Также президент написал, что ждет Зеленского завтра, 14 апреля, в 14.00 на стадионе "Олимпийский" на дебаты.

 

Как сообщалось ранее, вечером 3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

В ночь на 4 апреля Порошенко принял предложение и назначил Зеленскому встреча на стадионе на 14.14 14 апреля.

Администрация президента приглашает СМИ завтра на НСК "Олимпийский"
Администрация президента приглашает СМИ завтра на НСК "Олимпийский"Читать полностью

10 апреля спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко точно будет на дебатах в студии "Общественного телевидения" 19 апреля в 20.00 и прибудет на НСК "Олимпийский" к кандидату в президенты Зеленского в этот же день, если не будет совпадения во времени, и еще раз приглашает оппонента прибыть на "Олимпийский" для проведения дебатов 14 апреля в 14.14.

В штабе Зеленского 12 апреля заявили, что дебаты состоятся на НСК "Олимпийский" в 19.00 19 апреля.

12 апреля заместитель гендиректора НСК Виктор Анисимов сообщил, что администрация "Олимпийского" согласовала с избирательными штабами кандидатов в президенты форматы проведения дебатов. По его словам, форматы несколько отличаются.

На официальном сайте президента сообщается, что завтра, 14 апреля, в 14.00 Порошенко посетит НСК "Олимпийский".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НСК Олимпийский, Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Выборы 2019: Второй тур.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 13 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Чем занимается Горбунов, пока его беременная жена отдыхает: фото
03 Приметы и обряды на 13 апреля - День Ипатия Чудотворца, Огнище
04 Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
05 Сегодня годовщина начала АТО: краткая хронология событий 2014 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Вероятность досрочных выборов в парламент Молдовы растет
Вероятность досрочных выборов в парламент Молдовы растет
США передали Украине 35 &quot;Хаммеров&quot; для нужд армии
США передали Украине 35 "Хаммеров" для нужд армии
Прогноз погоды на 13 апреля: часть Украины накроют дожди с грозами
Погода в Украине на субботу, 13 апреля
&quot;Под венец&quot;: певица MamaRika заинтриговала поклонников
"Под венец": певица MamaRika заинтриговала поклонников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь