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Воскресенье, 14.04.2019
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Порошенко убежден, что Венгрия поддержит Украину на пути в ЕС и НАТО

Порошенко убежден, что Венгрия поддержит Украину на пути в ЕС и НАТО
15:07 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: АПУ

Новости Украины: Порошенко заявил, что Киев открыт к поиску компромисса по вопросам венгерского меньшинства Закарпатья.

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко верит в то, что Венгрия, которая сейчас блокирует евроатлантические стремления Киева из-за спора вокруг образовательного закона, за 4 года поддержит членство Украины в ЕС и НАТО.

Об этом Петр Порошенко сказал на НСК "Олимпийский" в центре Киева в воскресенье, куда он прибыл для дебатов с Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".

"Я специально назвал конкретный год - 2023, когда мы должны подписать план действий о членстве (в НАТО), и когда мы должны выполнить критерии для того, чтобы подать заявку на членство в ЕС. Я абсолютно убежден, что Венгрия вместе с другими государствами-членами ЕС поддержит Украину так же, как и было обещано много раз несколько лет назад", - уверен Порошенко.

Он отметил, что Киев открыт к компромиссам в отношении прав венгерского меньшинства.

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"Они (венгерское меньшинство) имеют полные права на образование на венгерском языке", - сказал Порошенко, добавив, что венгерское меньшинство также имеет права "учиться в украинских школах, украинских университетах, работать в украинских компаниях".

"А это невозможно, если вы не знаете украинского языка в Украине", - добавил он. Порошенко также отметил, что Украина готова потратить больше денег, чтобы создать лучшие условия для обучения венгерского меньшинства, чтобы они знали "как минимум два языка - украинский и венгерский".

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НСК Олимпийский, Венгрия, Закарпатье, Петр Порошенко, Дебаты, Выборы 2019: Второй тур.
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