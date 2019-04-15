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Гройсман объяснил, почему кандидаты в президенты иногда были нечестны

Гройсман объяснил, почему кандидаты в президенты иногда были нечестны
01:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По словам Премьер-министра Владимира Гройсман, Украина в последнее время находится в состоянии "турбулентности".

Кандидаты в президенты иногда были нечестны, когда обещали избирателям сделать то, что входит в полномочия правительства. Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал в воскресенье в вечернем эфире телеканала ICTV.

"Сотрудничество всех органов власти очень важно, но иногда, когда заходят кандидаты в президенты на поле правительства, они не всегда честны сами с собой. Считаю, что общество должно очень четко различать. Хотя, если есть качественные и эффективные идеи как сделать Украину сильнее, как быстро проводить изменения, то это всегда очень хорошая основой для диалога", - сказал Гройсман.

По его словам, Украина в последнее время находится в состоянии "турбулентности". Все политики, когда собираются идти на выборы, часто говорят только о себе, а не думают о стране. "И во время этих выборов вот эти откровенно популистские идеи, которыми хотели купить избирателей, провалились. И это еще один успешный вклад в будущее Украины", - считает глава правительства.

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Украина, Новости Украины, Президенты Украины, Владимира Гройсман, Выборы 2019, Нечестность президентов Украины.
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