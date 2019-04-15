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Парубий сообщил, как Рада будет работать после выборов

Парубий сообщил, как Рада будет работать после выборов
02:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Андрей Парубий рассказал, что правительство и ВР имеют две ключевые программы, по которым сотрудничают.

Кабинет министров и Верховная Рада будут работать над программой развития экономики и повышением социальных стандартов независимо от результатов президентских выборов. Об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий в интервью программе "Сьогодні. Підсумки" на телеканале "Украина" в воскресенье.

"Парламент продолжит работать, правительство продолжит работать до конца октября. У нас есть четко разработанный план развития экономики и повышения социальных стандартов для украинцев. И украинский парламент, и украинское правительство будет над этой программой работать, независимо от того, как пройдут президентские выборы. И никто не сможет помешать парламенту провести этот пакет реформ", - подчеркнул спикер.

Парубий рассказал, что правительство и ВР имеют две ключевые программы, по которым сотрудничают.

"Одна - это программа экономических законов, и одна - это программа законов, необходимых для выполнения Соглашения об Ассоциации. Мы определили только перечень законопроектов, а также определили их последовательность. И мы очень плотно сотрудничаем и с Премьер-министром Гройсманом, и с правительством, и с комитетами реализуем эту общую стратегию ", - отметил Парубий.

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Верховная Рада, ВР, Рада, Андрей Парубий, Выборы 2019, Верховная Рада после выборов.
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