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Слободян: пограничники задержали в пункте "Чонгар" боевика-беглеца из ОРДЛО

Слободян: пограничники задержали в пункте "Чонгар" боевика-беглеца из ОРДЛО
04:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Задержан боевик "ЛНР", сбежавший от членов незаконных вооруженных формирований.

Украинские пограничники задержали в контрольном пункте "Чонгар" (Херсонская обл.) на административной границе с оккупированным Крымом боевика "ЛНР", который сбежал от членов незаконных вооруженных формирований, сообщил советник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян на своей странице в Фейсбук в воскресенье.

Сотрудники оперативных подразделений Азово-Черноморского регионального управления, сотрудники СБУ и Национальной полиции АР Крым и г.Севастополь установили, что в 2014 году в течение двух месяцев он работал в Луганской области водителем одного из "комендантов". По его словам, не получив за период работы зарплаты, он уволился, однако позже вновь трудоустроился в местный комиссариат. В дальнейшем, по приглашению знакомого, поступил в штурмовой батальон "Сомали" под руководством тогда еще живого "Гиви", который непосредственно и проводил инструктаж новоприбывших. Получив позывной "Чингиз" и имея соответствующий опыт, ему поручили задание заниматься подготовкой личного состава для несения службы на контрольно-пропускных пунктах так называемых "республик".

По словам задержанного, через некоторое время разочаровался в службе и идеях фейковых республик, поэтому уволился и работал в г.Алчевск охранником. Имея не высокую заработную плату, в поисках лучшей жизни направился в Москву. Но условия труда его не удовлетворили и он через Керченский мост, а затем и через админграницу пытался попасть в г.Киев для поиска работы.

В настоящее время задержанному в порядке ст.208 УПК Украины гражданину сообщено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст.258-3 УК, продолжаются следственные действия.

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Боевики, Олег Слободян, Чонгар, ЛНР, ОРДЛО.
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