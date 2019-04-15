Балух написал письмо украинцам из российской колонии

Новости Украины: Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо украинцам из колонии Торжка, в котором поблагодарил всех небезразличных за поддержку.

Украинская активистка Татьяна Лазда опубликовала у себя на странице в Facebook письмо украинского политзаключенного Владимира Балуха, которое он написал из российской колонии в Торжке.

По словам Лазды, в письме украинский политзаключенный отметил, что бывают моменты когда опускаются руки и хочется кричать "и провались все пропадом", письма, которые ему присылают помогают собрать себя в кучу, плюнуть на любую промосковскую украинскую (и не только) нейтральную культурную нечисть, и снова стоять с "табличками" в пикетах, поддерживать и помогать Украине.

В письме узник Кремля Владимир Балух поблагодарил всех небезразличных, которые принимают участие и поддерживают. По его мнению, сейчас главной задачей является то, чтобы Украина выстояла, а следовательно и победила.

Напомним, украинского активиста Владимира Балуха задержали в 2016 году в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ РФ. Как они утверждали, у политзаключенного нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию, флага Украины, который находился во дворе его дома.

"Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил активиста к 4 годам и 11 месяцам колонии общего режима. После вынесения приговора Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. За несколько месяцев голодовки он потерял более 30 кг веса, здоровье его резко ухудшилось. 9 октября 2018 стало известно, что активист решил прекратить голодовку.