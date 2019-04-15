Новоизбранный президент Украины будет иметь право досрочно распустить Раду

Новости Украины: Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко оценил шансы на досрочные выборы в Верховную Раду после избрания президента как 50 на 50.

Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко заявил, что новоизбранный президент Украины будет иметь юридические основания до 27 мая объявить досрочные выборы в Верховную Раду.

Березенко заявил, что такая перспектива возможна, а правовое подкрепление такой позиции проведения досрочных выборов сегодня оценивается как 50 на 50.

По словам нардепа, отсчет шести месяцев до парламентских выборов, в течение которых невозможно распустить Верховную Раду, начинается после 27 мая. Поэтому, по его мнению существует возможность проведения досрочных выборов.

По словам заместителя главы фракции "БПП", 27 мая новоизбранный президент будет иметь законное право объявить досрочные парламентские выборы. Но, как будут развиваться события, зависит как минимум от новоизбранного президента, от Верховной Рады и от многих других факторов.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, пройдет второй тур выборов президента Украины. Первый тур состоялся 31 марта, участие в голосовании приняли свыше 18,8 млн граждан.По результатам голосования лидером стал Владимир Зеленский (30,24%), на втором месте - Петр Порошенко (15,95%). Третье место заняла Юлия Тимошенко (13,40%). Подсчет голосов занял у Центризбиркома неделю.