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Понедельник, 15.04.2019
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Аваков рассказал украинцам о главной угрозе перед выборами

Аваков рассказал украинцам о главной угрозе перед выборами
10:53 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что до второго тура выборов президента Украины осталось меньше недели и из-за эхтого ситуация в обществе накалилась

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook рассказал, что до второго тура президентских выборов в Украине осталось меньше недели и из-за этого накал в обществе достиг невиданного уровня, а вопрос о выборе очередного президента подменили борьбой "абсолютного зла" с "абсолютным добром".

Аваков отметил, что украинцы до такой степени увлеклись баталией, что, похоже, уже забыли, для чего введен сам механизм избирательного соперничества. Он напомнил, что выборы являются общественным договором о регулярной корректной демократической процедуре, который обеспечивает определение доминирующей точки зрения большинства. 

По мнению Авакова, на сегодняшний день украинское общество разделилось на два непримиримых лагеря: мудрость, порядочность и доброта ушли на второй план, а на смену им в повестку дня вышла ненависть, которая "отравляет созидание и никакое руководящее кресло в стране не стоит того, чтобы разменять его на атмосферу взаимной ненависти в обществе".

Аваков подчеркнул, что никакое руководящее кресло в стране не стоит того, чтобы разменять его на атмосферу взаимной ненависти в обществе. Глава МВД считает, что украинцы слишком много пережили и достойно выдержали испытания последних лет, чтобы позволить искусственным семенам ненависти разрушать нашу страну. Он подчеркнул, что президент – это не Бог-отец, не царь, не Генеральный Секретарь ЦК КПСС и не отец семейства. Президент – топ-менеджер, нанятый обществом для исполнения определенной работы в границах своих функциональных обязанностей. И очень многое из того, что кандидаты в запале избирательной горячки обещают избирателям– находится вне их полномочий.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, пройдет второй тур выборов президента Украины. Первый тур состоялся 31 марта, участие в голосовании приняли свыше 18,8 млн граждан.По результатам голосования лидером стал Владимир Зеленский (30,24%), на втором месте - Петр Порошенко (15,95%). Третье место заняла Юлия Тимошенко (13,40%). Подсчет голосов занял у Центризбиркома неделю.

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Все по теме:

Петр Порошенко, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Глава МВД Украины, Выборы 2019: Второй тур.
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