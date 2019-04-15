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Суд Киева отказал в отстранении Мангера от должности главы Херсонского облсовета

Суд Киева отказал в отстранении Мангера от должности главы Херсонского облсовета
12:06 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуроров об отстранении Владислава Мангера от должности председателя Херсонского облсовета.

Шевченковский районный суд Киева принял решение не удовлетворять ходатайство прокуроров об отстранении на 2 месяца Владислава Мангера с поста главы Херсонского областного совета, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Прокуроры в обосновании своего ходатайства отметили, что не всех работников облсовета, проходящих в качестве свидетелей по данному уголовному делу удалось допросить, в котором Мангер является подозреваемым, а поэтому он может влиять на свидетелей.

По мнению адвокатов, Мангер не может влиять на кого-либо в облсовете, так как его должность сводится к ведению заседаний депутатов областного совета и подписи принятых решений, а также непосредственного влияния на депутатов как руководитель он не имеет. По заверению адвокатов, уже были допрошены практически все депутаты областного совета Херсона.

Судья Наталья Притула попросила прокуроров назвать, кто именно из облсовета еще не был допрошен. На что прокуроры ответили, что не могут сказать, кто именно, но считают, что Мангер может оказывать давление на сотрудников областного совета.

В итоге, судья приняла решение отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров, отметив, что это решение может быть обжаловано в течение 5 дней. Прокуроры отказались комментировать данное решение и не ответили на вопрос,  будут ли подавать апелляцию на отказ в отстранении Мангера.

Кроме того, также запланировано ходатайство защитников Мангера относительно его меры пресечения, адвокаты хотят, чтобы с председателя Херсонского горсовета сняли электронный браслет. В феврале 2019 года Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в результате нападения, в ходе которого получила химические ожоги более 30% тела.

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Отстранение от должности, Убийство Екатерины Гандзюк, Владислав Мангер, Глава Херсонского облсовета, Суд отказал.
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