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НАПК пригласило 12 чиновников для дачи пояснений

НАПК пригласило 12 чиновников для дачи пояснений
12:34 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Национальная служба по предотвращению коррупции сообщила, что 12 должностных лиц вызывают для дачи пояснений из-за оснований для составления протоколов.

В пресс-службе Национального агентства по предотвращению коррупции сообщили, что 12 должностных лиц пригласили для дачи пояснений в связи с наличием оснований составления протоколов об административных правонарушениях. 

В ведомстве назвали список из чиновников, от которых будут ждать пояснений. Это народный депутат Дмитрий Святаш, народный депутат Ярослав Дубневич, депутат Каменского городского совета Днепропетровской области Виталий Чернявский, начальник Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Киевской области Назир Бадахов, Знаменский сельский голова Ивановского района Одесской области Иван Войников и депутат Григоровского сельского совета Обуховского района Киевской области Виталий Шмилев.

Также сообщается, что народного депутата Евгения Бакулина вызвали в ведомство в связи с обнаружением признаков нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения., а также нардепа Дарью Кострикину - по признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением.

Кроме того, в связи с признаками несвоевременного представления ежегодной декларации за 2017 год приглашены депутат Черниговского областного совета Сергей Пащенко и прокурор местной прокуратуры Первомайского района Донецкой области Веру Зунарджи, а по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии - прокурор Токмакской местной прокуратуры Запорожской области Юлия Никоненко и начальник отдела надзора в металлургии и машиностроении Главного управления Гоструда в Запорожской области Дмитрий Выстороп.

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В Национальном агентстве по предотвращению коррупции напомнили, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

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Протоколы, Должностные лица, Декларации, НАПК, Административные нарушения, Дача пояснений.
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