Скачать
Понедельник, 15.04.2019
Украинцы могут объявлять себя банкротами: Президент одобрил закон
Украинцы могут объявлять себя банкротами: Президент одобрил закон
Порошенко прокомментировал борьбу с коррупцией в Украине
Порошенко прокомментировал борьбу с коррупцией в Украине
Именитого украинского тренера пожизненно отстранят от футбола
Именитого украинского тренера пожизненно отстранят от футбола
Алена Шоптенко поделилась трогательной семейной фотографией
Алена Шоптенко поделилась трогательной семейной фотографией

Лукашенко: Минск готов усилить свою роль в урегулировании конфликта в Украине

Лукашенко: Минск готов усилить свою роль в урегулировании конфликта в Украине
14:40 Сегодня Телеграф По материалам: Украинская правда

Новости Украины: Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов оказать помощь в урегулировании ситуации на Донбассе, если президенты РФ и Украины примут решение

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять более активное участие в урегулировании конфликта в Украине при условии, что соответствующие договоренности достигнут президенты России и Украины.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь делает все возможное, чтобы внести свой вклад для достижения мира на Донбассе. Соответсующее предложение было обсуждено со спецпредставителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком.

Президент Беларуси отметил, что, возможно, ему и не следовало бы вмешиваться, но видя, насколько медленно продвигается процесс как не исполняются Минские договоренности, которые были достигнуты, было принято соответствующее решение. Лукашенко отметил, что решился на это, потому что Украина, Беларусь и Россия  - родные, как три сестры., поэтому Беларусь и готова исполнить эту роль.

При этом, президент Беларуси заявил, что не собирается навязываться. Он отметил, что  военный конфликт в Украине до сих пор оказывает опасное влияние на Беларусь. Есть информация, что некоторые белорусы поехали и повоевали там, понюхали крови - это тоже очень опасная тенденция. Поэтому,  из-за близкого соседства, белорусский народ волей-неволей "вовлечен в этот конфликт".

Лукашенко подчеркнул, что война идет буквально за забором", поэтому он делает все возможное для мира, в частности, чтобы обеспечить работу Трехсторонней контактной группы в Минске. 

Ранее, Лукашенко высказал мнение, что на президентских выборах в Украине 21 апреля победит ныне действующий лидер страны Петр Порошенко.  Лукашенко отметил, что не будет заниматься аналитикой и сравнивать двух кандидатов. По его словам, если некоторые украинцы считают, что ни один из кандидатов не подходит на пост нового президента Украины, то необходимы повторные выборы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Помощь, Александр Лукашенко, Президент Беларуси, Минские договоренности, Урегулирование ситуации на Донбассе, ТКГ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заморозки и дожди: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Приметы и обряды на 15 апреля – День святого Тита (Ледолома)
03 Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2019: все знаки Зодиака
04 Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
05 Сергей Притула впервые откровенно заговорил о разводе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
Выходные в апреле и мае: сколько дней будем отдыхать
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
ЕС утвердил скандальную реформу законодательства об авторских правах
ЕС утвердил скандальную реформу об авторских правах
Животные, которые с биологической точки зрения, не должны существовать
Животные, которые с биологической точки зрения, не должны существовать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь