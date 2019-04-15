Лукашенко: Минск готов усилить свою роль в урегулировании конфликта в Украине

Новости Украины: Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов оказать помощь в урегулировании ситуации на Донбассе, если президенты РФ и Украины примут решение

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять более активное участие в урегулировании конфликта в Украине при условии, что соответствующие договоренности достигнут президенты России и Украины.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь делает все возможное, чтобы внести свой вклад для достижения мира на Донбассе. Соответсующее предложение было обсуждено со спецпредставителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком.

Президент Беларуси отметил, что, возможно, ему и не следовало бы вмешиваться, но видя, насколько медленно продвигается процесс как не исполняются Минские договоренности, которые были достигнуты, было принято соответствующее решение. Лукашенко отметил, что решился на это, потому что Украина, Беларусь и Россия - родные, как три сестры., поэтому Беларусь и готова исполнить эту роль.

При этом, президент Беларуси заявил, что не собирается навязываться. Он отметил, что военный конфликт в Украине до сих пор оказывает опасное влияние на Беларусь. Есть информация, что некоторые белорусы поехали и повоевали там, понюхали крови - это тоже очень опасная тенденция. Поэтому, из-за близкого соседства, белорусский народ волей-неволей "вовлечен в этот конфликт".

Лукашенко подчеркнул, что война идет буквально за забором", поэтому он делает все возможное для мира, в частности, чтобы обеспечить работу Трехсторонней контактной группы в Минске.

Ранее, Лукашенко высказал мнение, что на президентских выборах в Украине 21 апреля победит ныне действующий лидер страны Петр Порошенко. Лукашенко отметил, что не будет заниматься аналитикой и сравнивать двух кандидатов. По его словам, если некоторые украинцы считают, что ни один из кандидатов не подходит на пост нового президента Украины, то необходимы повторные выборы.