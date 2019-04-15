Скачать
Понедельник, 15.04.2019

Порошенко выступил в роли Голобородько из "Слуги народа": видео

Петр Порошенко заявил, что ужаснулся, посмотрев сериал "Слуга народа", в котором главного героя играет кандидат в президенты Владимир Зеленский Президент Петр Порошенко примерил на себя "пугающий" образ Василия Голобородько из политического сериала "Слуга народа", которого играет его соперник в предвыборной гонке шоумен Владимир Зеленский. Так он начал свое выступление сегодня, 15 апреля, на встрече с представителями бизнеса.   "В переговорах об очередном транше Международного валютного фонда, этой грабительской организации, при помощи которой Запад грабит страны третьего мира, от нас, от Украины требуют 3% взятки", - начал свою речь Порошенко. "Они также настаивают на монополизации на добычу сланцевого газа, чего мы точно не можем допустить. Они, международные финансовые организации, хотят, чтобы мы сократили на 50% производство сельскохозяйственной продукции. Требуют открытия хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне и расширения этого хранилища на территорию всей Киевской области", - произнес он и зал взорвался смехом. "Дорогие друзья, диктат Запада переходит все мыслимые и немыслимые пределы. А о Большой семерке – она боится экономического и политического роста Украины. Как мы этому будем противодействовать? Да, господин министр финансов. И наконец, покончите с долговой зависимостью! Это мой приказ вам!", - продолжил он и рассмеялся сам. Вскоре Порошенко прервал речь и сказал, что "примерно так выглядит программа деятельности" киношного президента Голобородько в сериале "Слуга народа". "Я, честно говорю, его не видел, этот сериал, читал по выжимкам. Но потом взял и просмотрел – ужаснулся. Антизападная риторика, к сожалению, как известно, является частью гибридной войны, которую Россия ведет против нашего государства", - заявил он. По словам Порошенко, никто не знает, что думает о сотрудничестве с МВФ кандидат в президенты Зеленский, поскольку практически не делает политических заявлений: "Те, кто хотят возвращения Украины в сферу влияния России, могли сказать, это их кандидат, те, кто хотят в ЕС и НАТО – могли сказать, что это наш кандидат".
Фото: Фейсбук
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Выборы 2019: Второй тур, Второй тур выборов президента Украины 2019.
14:38 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь