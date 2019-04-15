Порошенко выступил в роли Голобородько из "Слуги народа": видео

Петр Порошенко заявил, что ужаснулся, посмотрев сериал "Слуга народа", в котором главного героя играет кандидат в президенты Владимир Зеленский Президент Петр Порошенко примерил на себя "пугающий" образ Василия Голобородько из политического сериала "Слуга народа", которого играет его соперник в предвыборной гонке шоумен Владимир Зеленский. Так он начал свое выступление сегодня, 15 апреля, на встрече с представителями бизнеса. "В переговорах об очередном транше Международного валютного фонда, этой грабительской организации, при помощи которой Запад грабит страны третьего мира, от нас, от Украины требуют 3% взятки", - начал свою речь Порошенко. "Они также настаивают на монополизации на добычу сланцевого газа, чего мы точно не можем допустить. Они, международные финансовые организации, хотят, чтобы мы сократили на 50% производство сельскохозяйственной продукции. Требуют открытия хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне и расширения этого хранилища на территорию всей Киевской области", - произнес он и зал взорвался смехом. "Дорогие друзья, диктат Запада переходит все мыслимые и немыслимые пределы. А о Большой семерке – она боится экономического и политического роста Украины. Как мы этому будем противодействовать? Да, господин министр финансов. И наконец, покончите с долговой зависимостью! Это мой приказ вам!", - продолжил он и рассмеялся сам. Вскоре Порошенко прервал речь и сказал, что "примерно так выглядит программа деятельности" киношного президента Голобородько в сериале "Слуга народа". "Я, честно говорю, его не видел, этот сериал, читал по выжимкам. Но потом взял и просмотрел – ужаснулся. Антизападная риторика, к сожалению, как известно, является частью гибридной войны, которую Россия ведет против нашего государства", - заявил он. По словам Порошенко, никто не знает, что думает о сотрудничестве с МВФ кандидат в президенты Зеленский, поскольку практически не делает политических заявлений: "Те, кто хотят возвращения Украины в сферу влияния России, могли сказать, это их кандидат, те, кто хотят в ЕС и НАТО – могли сказать, что это наш кандидат".