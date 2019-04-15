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Геращенко пожаловалась на регулярные угрозы по электронной почте и смс

Геращенко пожаловалась на регулярные угрозы по электронной почте и смс
15:57 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко пожаловалась, что на ее электронную почту и мобильный телефон регулярно присылают смс с угрозами.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Фейсбуке рассказала, что ей на электронную почту и мобильный телефон регулярно приходят смс-сообщения с угрозами. Соответствующее заявление она подтвердила снимком с экрана мобильного телефона с смс, в котором неизвестный спрашивает ее куда она собирается бежать и напоминает, что до выборов осталось 7 дней.

По словам Геращенко, в полицию она не подавала пока заявление. При этом, она добавила, что получает угрозы и похуже. Чиновница добавила, что не напугана и не позволит шантажировать себя за свои политические взгляды и позицию.

Также, первый заместитель председателя Верховной Рады обратилась к Министерству внутренних дел Украины и призвала структуру избегать политизации и заняться своими непосредственными обязанностями.

Отмечается, что Геращенко посоветовала лучше заняться профилактикой профилактикой преступности на улицах украинских городов и поселков, а не комментированием роликов в интернете и избирательным процессом, вместо ЦИК.  Она подчеркнула, что безопасность граждан остается одним из ключевых вызовов.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, пройдет второй тур выборов президента Украины. Первый тур состоялся 31 марта, участие в голосовании приняли свыше 18,8 млн граждан.По результатам голосования лидером стал Владимир Зеленский (30,24%), на втором месте - Петр Порошенко (15,95%). Третье место заняла Юлия Тимошенко (13,40%). Подсчет голосов занял у Центризбиркома неделю.

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Все по теме:

Ирина Геращенко, Мобильный телефон, Электронная почта, Выборы 2019: Второй тур, Смс-сообщения с угрозами.
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