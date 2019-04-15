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В штабе Зеленского ответили Джемилеву на его обращение о судьбе Крыма

В штабе Зеленского ответили Джемилеву на его обращение о судьбе Крыма
17:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что оккупированный Крым был, остается и будет частью Украины.

Команда кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского ответила на открытое обращение лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева о судьбе аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленского.

"Крым, безусловно, является оккупированной территорией Украины. Как известно и признано во всем цивилизованном мире, эта оккупация происходила в совершенно противозаконный и насильственный способ. Так называемый референдум не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей АРК, ведь он проходил под дулами российских автоматов и без участия значительного количества граждан крымскотатарского, украинского, даже российского и другого этнического происхождения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, учитывая эти факторы, "Крым был, остается и будет частью Украины, которая должна вернуться в ее состав с компенсацией со стороны России за нанесенный оккупацией ущерб, с учетом возмещения пострадавшим и семьям погибших от российских репрессий".

"Мы не готовы отдавать, дарить, сдавать в аренду или в пользование суверенные территории Украины и ее граждан - это не может быть предметом переговоров и договоренностей! Позиция является непоколебимой и бескомпромиссной. Никакие договоренности по деэскалации на Донбассе не могут состояться за счет Крыма и украинских граждан, которые вынуждены были остаться в оккупированной АРК", - подчеркнули в пресс-службе Зеленского.

Там также утверждают, что вообще вопросы независимости, суверенности и территориальной целостности Украины не могут быть предметом каких-либо международных переговоров или договоренностей. "То есть разговоров о размене Крыма на мир на Донбассе быть не может ни при каких обстоятельствах. Так же, как не может быть предметом переговоров сепаратизация отдельных районов или регионов Украины. Более того, как мы неоднократно подчеркивали, если бы Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей остались в составе свободной и независимой Украины, они бы уже сейчас имели больше свобод и полномочий, чем когда-либо будут иметь во власти РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Зеленского также отмечают, что военное решение конфликта с Россией является неприемлемым, как с точки зрения национальных интересов Украины, так и с точки зрения наших западных союзников. "И это значит, что говорить с властью РФ нашим официальным представителям придется. Но это должно происходить с участием западных партнеров Украины, и ни при каких обстоятельствах - не на оккупированных территориях нашего государства", - отмечается в сообщении.

У Зеленского также заявляют, что "мы должны поддерживать контакты с нашими гражданами, которые сейчас страдают под оккупационной властью. Но эти контакты должны носить исключительно культурно-информационный и гуманитарный характер. С учетом того, что сейчас делает РФ на Донбассе и в Крыму, вопросы о снятии экономической блокады временно оккупированных территорий рассматриваться не может".

"Следовательно, мы не разделяем и не станем разделять и рассматривать отдельно вопрос Донбасса, Крыма, или Азовского моря. Но история и жертвы крымскотатарского народа при сталинских, а сейчас и путинских репрессиях и их вклад в становление и развитие независимой Украины являются безоговорочными основаниями предложить для крымских татар отдельную перспективу национального развития и роли после освобождения Крыма. Мы считаем, что эта роль и перспектива не должны опираться на пустые политические обещания. Мы убеждены, что крымскотатарский народ должен получить конкретный план поддержки и гарантии со стороны государства и его западных партнеров. Мы уверены, что крымские татары будут иметь четкую перспективу свободной жизни вместе с независимой Украиной", - отметили в пресс-службе Зеленского.

Как сообщалось, лидер крымских татар Мустафа Джемилев обратился к кандидату на должность Президента Владимиру Зеленскому и поставил ему пять вопросов об оккупированном Крыме. В частности, лидер крымских татар спросил следующее:

1. Считаете ли вы, как утверждает российская сторона, что Крым стал частью Российской Федерации в результате свободного, демократического волеизъявления жителей Крыма? Или вы все же считаете ее оккупированной территорией, которую безоговорочно следует вернуть в состав Украины?

2. Вы говорили, что вы приложите все усилия для налаживания добрососедских отношений с Российской Федерацией, для установления мира. Поскольку не мы нападали на Российскую Федерацию, не мы оккупировали часть ее территории, не мы навязывали России, каким путем ей идти, то хотел бы знать, какие уступки вы имеете в виду для того, чтобы установить так называемый мир с Российской Федерацией? Включают эти уступки, например, признание законности аннексии Крыма, признания так называемых республик Донецка и Луганска, пусть даже в составе Украины?

3. Согласитесь ли вы на встречу с Путиным, если он предложит провести эту встречу на территории аннексированного Крыма?

4. Некоторые кандидаты в Президенты во время первого тура избирательной кампании говорили, что для установления хороших отношений с Россией они снимут блокаду с Крыма. Если вы станете президентом, тоже пойдете на такие шаги?

5. Какова ваша позиция по изменению статуса Автономной Республики Крым на Крымскую автономию - то есть, переформатирование на территориально-национальную автономию, которая была ликвидирована советским режимом после геноцида крымскотатарского народа?

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Мустафа Джемилев, Владимир Зеленский, Кандидат в Президенты Украины, Оккупированный Крым, Выборы 2019: Второй тур, Открытое обращение.
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