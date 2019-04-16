Савченко сделала заявление в зале суда сразу после освобождения: видео

Новости Украины: Народный депутат Надежда Савченко после освобождения из-под стражи в зале суда заявила, что будет бороться за Украину и докажет свою невиновность.

Подозреваемую в организации теракта Надежду Савченко и другого фигуранта этого дела Владимира Рубана выпустили из-под стражи. Сама Савченко уже прокомментировала свое освобождение и заявила, что "будет бороться за Украину", сообщает "Украинская правда".

"Я показала, как за свободу надо бороться. Я желаю каждому несправедливо осужденному свободы. Я не нарушаю правила, не сбегу за границу, как гарантировали прокуроры. Я не убегаю из Украины, потому что я - Герой Украины. И для меня Украина не пустое слово", - заявила она в зале суда.

"Я докажу свою невиновность, я выиграю в этом суде. Теперь нам спешить некуда", - добавила она.

Как сообщалось, Броварской суд Киевской области постановил освободить из-под стражи Владимира Рубана и Надежду Савченко прямо в зале судебных заседаний. Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года на КПВВ "Майорское". По информации правоохранительных органов, он пытался вывезти с оккупированной территории Донецкой области большую партию оружия. Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в частности вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров. Надежду Савченко считают сообщницей Рубана.