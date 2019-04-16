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Избран новый глава Высшего совета правосудия

Избран новый глава Высшего совета правосудия
17:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Главой Высшего совета правосудия избрав Владимир Говоруха.

Высший совет правосудия (ВСП) избрал своим председателем Владимира Говоруху, рассмотрев заявление Игоря Бенедисюка о прекращении его полномочий с 16 апреля 2019 года.

В.Говоруха избран путем тайного голосования 17 голосами "за" из 19 голосовавших.

Экс-председатель ВСП И.Бенедисюк был избран председателем Высшего совета юстиции (ВСЮ), реорганизовавшегося в ВСП, 9 июня 2015 года. В мае 2017 года был переизбран на второй срок.

"Сегодня завершился важный четырехлетний период пребывания И.Бенедисюка на должности председателя ВСП, которому члены совета дважды доверили руководить органом судейского управления. Это было время колоссальных, фундаментальных изменений, когда орган был преобразован в орган судейского управления, а позорные явления в судебной власти, имевшие место, получали надлежащую публичную и правовую оценку", - отметила руководитель пресс-центра судебной власти Украины Оксана Лысенко на своей странице в Facebook.

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Председатель ВСП избирается из членов совета сроком на два года на заседании совета тайным голосованием путем подачи бюллетеней с любым количеством кандидатур, предложенных членами Высшего совета правосудия. Решение об избрании председателя ВСП считается принятым, если за него проголосовало более половины конституционного состава совета.

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Высший совет правосудия, ВСП, Владимир Говорух.
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