Порошенко: В "нормандском формате" подпишут документы о выводе войск РФ из ОРДЛО

Новости Украины: Петр Порошенко заявил, что в начале июня будут подписаны документы "нормандского формата", где будет предусмотрен вывод российских войск из ОРДЛО

В мае-июне 2019 года состоится саммит "нормандского формата", на котором планируется решить вопрос о выводе российских войск из территории Украины.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в политическом ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Україна".

"Уже в мае или в начале июня будут подписаны документы "нормандского формата", которыми будет предусмотрен вывод российских войск из украинской территории, вывод тяжелой техники, артиллерии, разоружения незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении голубых касок Организации Объединенных Наций", - сказал Президент.

По его словам, такое соглашение не заключалось раньше, потому что "Путин очень ждал, что в Украине будет избран другой президент - слабый, возможно, некомпетентный, возможно, непрофессиональный, чтобы миротворческие силы были у нас только как эскорт-сервис наблюдателей ОБСЕ, которые будут работать с девяти до шести».