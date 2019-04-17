У Зеленского подтвердили подписание соглашения с Порошенко о дебатах на "Олимпийском"

Новости Украины: У Зеленского подтверждают соглашение по проведению дебатов, но не понимают некоторых действий оппонентов и ожидают позицию по квотам сторонников.

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского подтверждают подписание трехстороннего соглашения со штабом действующего президента Петра Порошенко и НСК "Олимпийский" о проведении дебатов 19 апреля, но указывают не нелогичность некоторых действий оппонентов и ожидают ответа по предложению о квотах сторонников участников дебатов, которые смогут на них присутствовать.

"Да, подписано такое соглашение на 19 апреля. В принципе, наши оппоненты не возражали по поводу 19:00. Единственное, что там начинают происходить не совсем понятные для нас вещи. Потому что было определено, где стоит сцена, начали ее монтировать. Наши коллеги уехали, вернулись и начали монтировать сцену с другой стороны. Зачем они это делают – непонятно. Будем надеяться, что это просто какое-то позиционирование, не связанное с желанием не участвовать в дебатах", - сказал спикер по вопросам хода избирательной кампании штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, остается пока открытым вопрос и о представительстве сторонников обоих участников второго тура выборов президента.

"Идет речь о том, чтобы, например, было 30% сторонников нашего кандидата, 30% сторонников их кандидата и 40% людей, которые могут не являться сторонниками одного или другого кандидата. Это было бы правильно, чтобы не создавать "теплую ванну" кому-либо. И это было бы реальным представительством видения наших граждан и поддержки тех или иных политических сил и лидеров. Но посмотрим, согласятся ли на это наши оппоненты", - отметил Д.Разумков.

Представитель команды В.Зеленского указал, что озвученная пропорция может меняться, но он убежден, что должна быть свободная квота для тех, кто прямо не поддерживает ни одного из кандидатов. "Это правильно, логично и именно в этом-то и была суть открытости дебатов", - подчеркнул он.