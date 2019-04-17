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ГБР расследует взятку Сытнику от фирмы экс-депутата Крючкова

ГБР расследует взятку Сытнику от фирмы экс-депутата Крючкова
16:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: ГБР расследует дело о получении Сытником неправомерной выгоды от экс-нардепа Дмитрия Крючкова.

Государственное бюро расследований (ГБР) 16 апреля начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником неправомерной выгоды и особо крупном размере от бывшего народного депутата, руководителя компании "Энергомережа" Дмитрия Крючкова и других неустановленных лиц.

Как сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в соцсети Facebook, действия А.Сытника классифицированы по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

По ее словам, директор НАБУ получил неправомерную выгоду "с использованием предоставленной власти или служебного положения в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица".

Также, по ее словам, ГБР осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 16 апреля по факту предоставления Д.Крючковым и другими неустановленными лицами неправомерной выгоды А.Сытнику "за совершение или несовершение в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной власти или служебного положения", также по признакам ч.4 ст.369 УК.

"Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Генеральной прокуратурой Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия", - сообщила Л.Сарган.

Как сообщалось, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" утверждали, что экс-нардеп Д.Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" в 2015 году организовывал схемы выведения средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Д.Крючков подозревается в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн (ч.5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины). Он был задержан в Германии 14 июля 2018 года, но вскоре выпущен под залог. Однако впоследствии Д.Крючков согласился на процедуру экстрадиции и вновь подвергся тюремному заключению. 15 апреля детективы НАБУ в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) задержали экстрадированного в Украину из Германии Д.Крючкова.

В среду, 17 апреля, Соломенский райсуд Киева начал рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Д.Крючкову.

На заседании суда он заявил, что директор А.Сытник получал от компании "Энергомережа" взятки. "Господин Сытник действительно от нас получал 0,5 млн долл.,... за содействие в следствии", - сказал Д.Крючков.

Он добавил, что дело в отношении А.Сытника за получение взятки и превышение полномочий было открыто. "Оно древнее, оно существует. Знает о ней Луценко (генеральный прокурор Украины Юрий Луценко – ИФ)? Думаю, что знает", - сказал экс-нардеп.

Д.Крючков настаивает, что "Энергомережа" поставляла электроэнергию законно.

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НАБУ, ГБР, Артем Сытник, Дмитрий Крючков.
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