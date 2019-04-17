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В морском трибунале ITLOS готовятся заслушать иск Украины против РФ

В морском трибунале ITLOS готовятся заслушать иск Украины против РФ
21:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Международный морской трибунал в ближайшее время возьмется за иск Украины против РФ относительно захваченных моряков.

Слушания по иску Украины к РФ о немедленном освобождении троих украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) должны состояться в ближайшие дни.

Об этом сообщается на сайте ITLOS, который находится в Гамбурге, сообщает корреспондент.

«Пункт 2 статьи 90 Регламента Трибунала предусматривает, что Трибунал или Президент, если Трибунал не заседает, устанавливает скорейшую дату слушания. Слушания с просьбами о назначении предварительных мер, как правило, происходят через две-три недели после подачи запроса в Трибунал. Дата будет объявлена в ближайшие дни», - говорится в сообщении.

Украина подала в Трибунал запрос о назначении временных мер в соответствии с пунктом 5 статьи 290 Конвенции ООН по морскому праву в споре между Украиной и Российской Федерацией, касающемся «иммунитета трех кораблей Украины и двадцати четырех военнослужащих на борту» 16 апреля 2019 года.

Согласно иску Украины, 25 ноября 2018 года «Российская Федерация взяла под контроль и задержала три украинских военно-морских судна: "Бердянск", «Никополь» и «Яны Капу» и 24 военнослужащих; на время их ареста украинские судна находились в Черном море, шли в своей порт Одесса ». В запросе о временных мерах Украина утверждает о нарушении Российской Федерацией «суверенного иммунитета военных кораблей, вспомогательных судов военно-морского флота, их пассажиров и членов экипажа в соответствии со статьями 32, 58, 95 и 96 Конвенции и международного обычного права», говорится в сообщении Трибунала.

Сообщением, направленным в Российскую Федерацию 1 апреля 2019 г., Украина передала спор на рассмотрение в арбитраж, что предусмотрено в Приложении VII к Конвенции. В соответствии с пунктом 5 статьи 290 Конвенции, до проведения арбитражного суда любая сторона в споре может обратиться в Международный трибунал по морскому праву с просьбой установить временные меры для сохранения соответствующих прав сторон спора или для предотвращения серьезного ущерба морской среде. Суд может назначить временные меры, если он считает, что арбитражный суд, который должен пройти, имеет юрисдикцию и это требует срочности ситуации.

В своем заявлении о принятии временных мер Украина делает запрос «требовать от Российской Федерации оперативно: освободить суда и вернуть их Украине; приостановить уголовное производство против 24 задержанных украинских военнослужащих и воздерживаться от нарушения нового производства по ним; отпустить задержанных военнослужащих и позволить им вернуться в Украину».

Напомним, Лефортовский суд в Москве продлил арест военнопленным украинским морякам.

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Украина, РФ, Иск, ITLOS, Международный трибунал по морскому праву.
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