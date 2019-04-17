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Гройсман и Фриланд обсудили избирательную кампанию в Украине

Гройсман и Фриланд обсудили избирательную кампанию в Украине
23:27 Ср, 17 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: Владимир Гройсман с Христей Фриланд обговорили по телефону подготовку конференции по вопросам реформ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в телефонной беседе с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд (Chrystia Freeland) обсудили подготовку к международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Канаде в июле.

"Провел телефонный разговор с главой МИД Канады Христей Фриланд. Обсудили ход избирательной кампании, подготовку Третьей конференции по вопросам реформ, реализацию положений Соглашения о свободной торговле и санкционную политику против агрессора", - написал В.Гройсман в микроблоге в Твиттере в среду.

Гройсман рассказал, какие темы намерен обсудить с властями Словакии

Как сообщил в марте посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, Международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет 2-4 июля в г.Торонто (Канада).

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Украина, Выборы, МИД, Премьер-министр, Владимир Гройсман, Христя Фриланд, Выборы 2019: Второй тур.
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