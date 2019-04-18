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Луценко не собирается подавать в отставку после выборов

Луценко не собирается подавать в отставку после выборов
06:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Юрий Луценко: Генпрокурор не слагает полномочия после избрания нового президента.

Генпрокурор Юрий Луценко не собирается писать заявление об отставке после президентских выборов, как он обещал в сентябре прошлого года. Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию The Babel.

"По закону генпрокурор не слагает полномочия после избрания нового президента. Но президент может инициировать мою отставку. И если парламент поддержит, он может внести новую кандидатуру. Я считаю, что Генпрокуратура сейчас работает эффективнее, чем когда-либо. Но за кресло, конечно, не держусь. К такому испытанию готов. Последний раз за мою отставку проголосовали 38 депутатов", - отметил Луценко. Он пояснил, что передумал подавать в отставку после того как ознакомился с видением команды Владимира Зеленского относительно борьбы с коррупцией.

"Считаю (их видение - ред.) абсолютно дилетантским. Даже там, где они говорят умные вещи, нет системности. Неправильно передавать полномочия в таком важном органе, как ГПУ, людям, которые не понимают, как идут дела в стране", - убежден Луценко.

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"Возьмите их план и прочтите его. Вопиющее дилетантство. [Они хотят] бороться с коррупцией, внедряя digital-сервисы. Или перезапуская НАЗК. Не вижу системы. Я точно знаю, что нужно делать для противодействия коррупции. Давным-давно, [когда я работал] в МВД западные эксперты объяснили мне, что аресты коррупционеров — это десятая часть всего дела. Нужно убирать источники коррупции", - добавил генпрокурор.

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Юрий Луценко, Выборы, Отставка, Генпрокурор.
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