Премьер Польши: Покупать газ у Путина - это оплачивать его оружие

Новости Украины: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приравнял покупку российского газа к покупке оружия у президента РФ Владимира Путина.

Своей агрессией в Грузии и Украине, оккупацией Крыма и последним нападением в Керченском проливе Россия демонстрирует, что стремится восстановить империю, поэтому необходимо быть бдительными перед этой угрозой и беречь трансатлантическое единство, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Об этом он заявил вечером в среду, 17 апреля, выступая в Нью-Йоркском университете на мероприятии, посвященном 15-й годовщине вступления Польши в Европейский Союз.

"С момента агрессии Путина в Грузии и в Украине, оккупации Крыма и последних событий в Керченском проливе, Россия серьезно демонстрирует стремление восстановить империю. Именно поэтому мы должны быть бдительными. Мы должны беречь НАТО. Поэтому я настолько сильно верю в трансатлантическое сообщество", - сказал он.

В то же время польский премьер подчеркнул, что нынешняя ситуация кардинально отличается от времен угрозы миру со стороны СССР, поскольку "сейчас есть новые сверхгосударства, которые набирают мощности. Китай, Индия, Соединенные Штаты Америки. Относительная мощь России значительно слабее".

Моравецкий также добавил, что есть существенное расхождение между осознанием российской угрозы в Восточной и Западной Европе. И хотя российская агрессия в Украине несколько изменила отношение к Кремлю также в западноевропейских столицах, некоторые страны все равно игнорируют вызовы безопасности со стороны России.

"Например, Германия строит второй газопровод из России, Северный поток-2. На самом деле, это просто финансирование оружия для мистера Путина. Платить за российский газ - это платить за российское оружие", - отметил он.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что потребности в покупке российского газа не существует, поскольку в Европе достаточно LNG-терминалов для импорта газа из Алжира, Норвегии и США. По его словам, общий объем такого импорта может составлять 180 миллионов кубометров, и это именно столько, сколько нужно сейчас Европе. И именно такой объем Европа сейчас импортирует из России.

"Мы могли бы быть более независимыми от российского газа. Но на это не хватает политической воли. Так, как сделала это Польша - ведь мы строим газопровод в Норвегию и успешно построили LNG-терминалы для закупки американского газа из Катара. Мы на пути к независимости. Поскольку именно благодаря газу мистер Путин финансирует свою армию", - объяснил он.