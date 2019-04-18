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В МИД выразили протест из-за решения суда о продлении ареста морякам

В МИД выразили протест из-за решения суда о продлении ареста морякам
17:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости Украины: После оглашения районным судом Москвы о продлении срока ареста украинских моряков в МИДе выразили протест и уверенность в незаконности действий со стороны РФ.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины заявили, что продление ареста наших моряков является незаконным. Вместе со всем миром представители ведомства подчеркнули то, что 24 военнослужащих на самом деле были захвачены в плен, а их заключение является неправомерным.

"РФ вновь прибегла к закрытому режиму судебного заседания, чем подтвердила предыдущие оценки о своем полном осознании незаконности судебного процесса и о попытке скрыть вопиющие факты нарушения норм международного права, а именно Конвенции ООН по морскому праву, которой устанавливается иммунитет военных кораблей и членов их экипажей, третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года", - сообщается в заявлении со стороны МИД.

В Министерстве также заявили, что отдельным пунктом требований к России должно быть предоставление медицинских документов с результатами осмотра задержанных граждан Украины, а также процедурах лечения тех моряков, которые получили ранения в ходе проведения операции по задержанию моряков российскими военными. Также в ведомстве подчеркнули, что данную просьбу о передачи данного пакета документов сторона РФ игнорирует не единожды.

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В заявлении МИДа напомнили о том, что 17 апреля украинская сторона обратилась в Международный трибунал по морскому праву для активизации принятия мер относительно освобождения военных и возврата захваченных судов. Ответную реакцию и поддержку Украина успела получить от международных стран-партнеров Евросоюза, Америки, Канады и Швейцарии. Представители государств выразили солидарность и поддержку в вопросе освобождения украинских военнослужащих из плена.

Напомним, 25 ноября прошлого года российская сторона заблокировала путь по Керченскому проливу украинским суднам, а затем был открыт огонь по кораблям, попавшим в "ловушку". В результате операции были захвачены в плен украинские судна их экипажи. Морякам инкриминируют "незаконное пресечение морской границы. 17 апреля в районному суде Москвы срок ареста был продлен на три месяца, оставив за моряков решеткой еще на три месяца.

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