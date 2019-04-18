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МВД: 19 апреля начнется частичный "режим тишины"

МВД: 19 апреля начнется частичный "режим тишины"
18:07 Сегодня Телеграф Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины: Представители ведомства предупредили СМИ и кандидатов в Президенты, что с 19 апреля начнется "режим тишины", а вся политическая агитация должна быть снята.

Двое суток без политической рекламы и агитации. Представители МВД на брифинге заявили, что с завтрашнего дня нашнется частичный "режим тишины".

Для кандидатов и прессы это означает, что вся рекламная продукция с политическим уклоном должна быть снята, а в эфирах телеканалов запрещено транслировать политические ролики и агитационные материалы. Также советник Министра внутренних дел Иван Варченко добавил, что в число запрещенной к обнародованию информации входит и традиционные результаты рейтингов кандидатов в Президенты. "Уважаемые социологи и СМИ, помните, что начиная с пятницы запрещено публикацию любых материалов из социологическими рейтингами кандидатов", - обратился советник к представителям "четвертой власти".

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Также Иван Варченко напомнил, что уже с 20 числа согласно закону наступит полноценный "режим тишины". Соответственно, к этому сроку командам обеих участников политической гонки необходимо постараться убрать фейковую рекламу, которая, по замечанию представителя ведомства, "не украшает ни вас, ни ваши команды, ни Украину" (имеется ввиду обращение к кандидатам, - ред.)

В ходе брифинга советник Министра обратился к членам участком избирательных комиссий с просьбой придерживаться своих обязанностей, чтобы провести выборы Главы государства на законном уровне.

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Все по теме:

Выборы, МВД, Реклама, Президент, Кандидаты, Советник, Заявление, Агитация, Министр, Брифинг, Режим, Тишина.
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