Парубий о досрочном роспуске Рады: Не позволю

Новости Украины: Парубий заверяет, что роспуска Парламента не будет.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не допустит роспуска парламента.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию Цензор.НЕТ.

"Знаете, я это — о роспуске — слышал от момента избрания Председателем Верховной Рады Украины. 14 апреля, кстати, было ровно 3 года. Я говорил тогда и говорю сейчас: роспуска парламента не будет. Я не допущу этого сценария", - сказал спикер.

Согласно статье 90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады не могут быть досрочно прекращены Президентом Украины в последние шесть месяцев полномочий.

Следовательно Парубий подчеркнул, что "27 мая исполняется любая возможность – даже теоретическая – распустить парламент". "Я убежден, что нет ни оснований, ни времени, чтобы те основания искать. Конечно, возможно искать какие-то зацепки. И это, скорее всего, будут концепции, которые пытаются развить и воплотить верные юристы Януковича — Лукаш и Портнов. Но парламент — высший законодательный орган государства, который, правда, уже давно и упорно пытаются демонизировать. И когда сегодня кто-то хочет нанести удар по парламенту, я говорю очень просто: не позволю! Не позволю манипулировать ни законами, ни Конституцией. Нет никаких оснований — ни политических, ни юридических — для того, чтобы ставить вопрос о роспуске Верховной Рады Украины. И пусть они (команда Зеленского - ред.) свои конспирологические бредни и комбинации оставят для своего штаба", - отметил Председатель ВР.

Как сообщалось, кандидат на пост Президента Украины Владимир Зеленский в интервью интернет-изданию "РБК-Украина" заявил, что подумает над возможностью роспуска Верховной Рады VIII созыва, но пообещал при этом не нарушать закон.

В то же время, 15 апреля на сайте "Украинская правда" вышло интервью с заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергеем Березенком, который заявил, что не исключает возможность проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины и отметил, что такая возможность на сегодня оценивается как 50:50.