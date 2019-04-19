Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском и Суспильном: главное

Новости Украины: Сегодня, 19 апреля, в последний день, когда возможна предвыборная агитация, кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский проводят дебаты. Ожидается, что пройдут они "в два тура" - первая часть состоится на НСК "Олимпийский", вторая - в студии "Суспильного".

Перед вторым туром выборов президента 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты. По закону, они должны состояться в студии общественного в 20:00. Владимир Зеленский настаивает на дебатах на НСК "Олимпийский" в 19 часов. Центральная избирательная комиссия специально перенесла начало официальных теледебатов между кандидатами с 20:00 на 21:00, чтобы они имели возможность побывать на дебатах и в студии Суспільного ТВ, и на НСК Олимпийский.

Петр Порошенко заявляет, что готов участвовать во всех раундах дебатов. 16 апреля кандидаты заключили соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля - и Зеленский уже объявил о начале распространения билетов на дебаты на стадионе. Переговоры относительно формата, регламента и времени продолжаются.

Что сейчас происходит возле "Олимпийского"

12:00 На данный момент правоохранители готовятся к проведению дебатов. На стадионе работают кинологи, взрывотехническая служба, полиция ограничила движение транспорта в районе стадиона. Отмечается, что всего к обеспечению безопасности людей привлекли более 10 тысяч полицейских, военнослужащих Национальной гвардии и ГСЧС.

На стадионе уже установлены две сцены - одна напротив другой. Фан-зону разделили ради безопасности, так говорят в полиции. Предварительно ожидают, что посмотреть на дебаты придет до 60 тысяч человек. Зрителей начнут запускать на стадион за три часа до действа.

В 10 часов утра у стадиона уже перекрыли улицы для движения транспорта. Вечером в ограниченном режиме будут работать и ближайшие станции метро.

С 18 до 19 часов ограничат вход на станции метро "Льва Толстого" и "Олимпийская", а после завершения дебатов - на выход. Зато станция "Дворец спорта" будет работать без изменений. Обеспечивать правопорядок во время дебатов будут полиция, Нацгвардия, СБУ и спасатели. В целом, по данным Нацполиции, привлечено 10 тысяч правоохранителей.

Где и когда смотреть

НСК Олимпийский

Дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским должны начаться в 19:00 в пятницу, 19 апреля, на НСК Олимпийский. Трансляция, очевидно, будет на Facebook- страницах кандидатов и ряде телеканалов (последние пока не указывали время в анонсах). Телеграф также в режиме онлайн проследит за дебатами Порошенко и Зеленского на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

Команды кандидатов с 3 апреля выдвигали друг другу различные условия их проведения. Поэтому не исключено, что договоренность сорвется даже в последний момент. Согласно договору между командами Зеленского и Порошенко, а также руководством НСК Олимпийский, стадион арендован на 15 часов - с 9:00 до 00:00. Дебаты будут проходить на двух сценах по разные стороны стадиона.

Как попасть на стадион:

Вход на стадион откроют с 16:30. Пропускать будут по спискам и удостоверениям личности. Штаб Порошенко призывает заполнять анкеты:

"Если вы готовы поддержать своего кандидата, то заполняйте анкету, и вам позвонит кто-то из наших волонтеров. Анкета здесь. Рассмотрим. Поможем. До встречи!". Для желающих поддержать Порошенко организуют бесплатные автобусы из регионов.

В свою очередь Зеленский заявил о старте распространения бесплатных билетов на его дебаты с Порошенко. Их можно заказать на сайте debaty2019.org.ua.

В команде Зеленского заявили, что из-за большого количества желающих происходят перебои в работе билетного сервиса - менее чем за полсуток уже забронировали 12 тысяч мест.

UA: Суспільне

Согласно постановлению ЦИК, дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования с 20:00 до 21:00. Но по просьбе штаба Порошенко их перенесли на час позже. Соответственно теледебаты запланированы на 19 апреля с 21:00 до 22:00. Но состоятся ли они - неизвестно.

Не совсем понятно, как Зеленский и Порошенко успеют в студию к указанному времени после дебатов на стадионе. Помимо того, в штабе Зеленского заявляли, что он не будет участвовать в дебатах на Суспільному. В штабе Зеленского предлагали провести дебаты с Порошенко в прямом эфире по телемосту. Но глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что это запрещено правилами дебатов.

Если теледебаты Зеленского и Порошенко все же состоятся, их можно будет посмотреть на телеканале UA: Суспільне и послушать на UA: Українське радіо. Возможно, и на других телеканалах и радиостанциях - они сообщат об этом в своих анонсах.

Кто заплатит

На Суспільном дебаты проводятся за средства государственного бюджета. Один час будет стоить 5 млн 767 тысяч гривен без НДС, при условии, что явятся оба кандидата. Такую сумму выделил на дебаты Национальной общественной телерадиокомпании ЦИК.

Предвыборные дебаты на стадионе НСК Олимпийский будут стоить примерно от 6 до 8 миллионов гривен, эти расходы разделят поровну избирательные фонды кандидатов в президенты. По крайней мере об этом заявил спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

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Напомним, вокруг дебатов разразилось самое острое противостояние за всю предвыборную кампанию.

3 апреля Владимир Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с действующим Президентом Украины Петром Порошенко. При этом шоумен выдвинул ряд условий: проведение дебатов на НСК "Олимпийский"; сдача анализов на алкоголь и наркотики; признание действующим Главой государства того, что он идет на дебаты не с "марионеткой Кремля или Коломойского", не с "клоуном", а с кандидатом в президенты.

4 апреля появилось видеообращение П.Порошенко, в котором он согласился на участие в дебатах на стадионе.

Еще кандидаты в президенты сдавали анализы перед дебатами, но каждый сделал это по-своему. От анализов международной антидопинговой организации WADA Зеленский отказался, а Порошенко их сдал.

11 апреля в штабе Владимира Зеленского предложили провести дебаты кандидатов в президенты 19 апреля по телемосту в прямом эфире. Такой вариант озвучил глава штаба Зеленского Иван Баканов. По его словам, вариант телемоста возможен, если на момент проведения дебатов Порошенко будет в студии "Суспільного", а Зеленский - на НСК "Олимпийском".

Петр Порошенко 11 апреля вечером пришел в студию 1+1 для участия в программе "Право на владу". Глава государства рассчитывал, что в студию приедет и его оппонент на выборах - Владимир Зеленский. Вместе с тем, Зеленский сообщил, что находится в Париже (Франция), куда он отправился для встречи с президентом Франции. Позже журналисты позвонили Зеленскому. В телефонном разговоре Зеленского и Порошенко в прямом эфире стороны выразили свое мнение о дебатах. Зеленский продолжает настаивать на дебатах 19 апреля на стадионе, между кандидатами возникла словесная перепалка.

Петр Порошенко настаивал на дебатах на "Олимпийском" 14 апреля, однако Владимир Зеленский не принял этого приглашения, и Петр Порошенко провел небольшую импровизированную пресс-конференцию и предвыборный митинг.

Кроме того, Центризбирком одобрил просьбу штаба Петра Порошенко о переносе времени дебатов кандидатов в эфире "Суспільного" с 20:00 на 21:00.

Также, из-за дебатов Порошенко и Зеленского завтра, 19 апреля, в центре Киева будет ограничено движение транспорта. В частности, ограничения распространяются на ул. Большая Васильковская, ул. Жилянская, ул. Саксаганского, ул. Эспланадная, ул. Шота Руставели.