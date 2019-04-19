Гройсман: Если мы отменим санкции против России, мы отменим санкции против врага

Новости Украины: Гройсман ожидает улучшения поддержки Украины со стороны западных партнеров и усиления санкций против РФ.

Поддержка Украины со стороны западных партнеров должна быть более ощутимой, а санкционную политику против России надо продолжать и усиливать, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью словацкой газете "SME", передает пресс-служба Кабинета министров.

По словам премьера, санкции должны быть наказанием для страны-агрессора.

"Почему они введены? За агрессию. Когда они будут отменены? Когда прекратится агрессия. Если мы отменим санкции против России, мы отменим санкции против врага. Те, кто закрывают глаза на российскую агрессию, - слабы. Украина никогда не причиняла вреда России. Однако с ее стороны мы получили такой удар", - цитирует Гройсмана его пресс-служба.

Отвечая на вопрос, чувствует ли официальный Киев поддержку со стороны ЕС, глава правительства ответил: "Да. Нам нужно, чтобы эта поддержка была более ощутимой. Речь идет о различных экономических, политических, оборонных мероприятиях".

Как сообщалось ранее, в начале этой недели Гройсман побывал с рабочим визитом в Словакии. Среди прочего, премьер заявил, что обе страны могут сыграть ключевую роль при реализации проекта "Новый шелковый путь". Также он предложил проработать вопрос создания мультимодальных логистических центров (парков) в Украине и Словакии.