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МВД: Ситуация на НСК "Олимпийский" под полным контролем

МВД: Ситуация на НСК "Олимпийский" под полным контролем
18:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: У Авакова уверяют, что ситуация на "Олимпийском" - под контролем правоохранителей.

Ситуация на НСК "Олимпийский", где состоятся предвыборные дебаты кандидатов в Президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, под полным контролем правоохранителей.

Об этом в Facebook написал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Ситуация на НСК Олимпийский под полным контролем правоохранительных органов. Все будет хорошо", - заверил Шкиряк.

При этом он разместил фотографию, из которой видно, что на "Олимпийском" сейчас также присутствовали заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич и глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Как сообщалось, начало дебатов на "Олимпийском" запланировано на 19.00.

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НСК Олимпийский, МВД, Дебаты, Зорян Шкиряк, Выборы 2019: Второй тур.
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