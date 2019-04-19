Дебаты начались: Кандидаты уже на НСК "Олимпийский"

Новости Украины: Порошенко и Зеленский прибыли на НСК "Олимпийский".

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский прибыли на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах.

Дебаты на НСК “Олимпийский” не являются национальными, предусмотренными законодательством, поэтому это является предвыборной агитацией, которая должна оплачиваться штабами кандидатов в Президенты, а не за средства государственного бюджета.

Национальные дебаты состоятся также в пятницу, 19 апреля, но на Общественном телевидении. Вместе с тем, Зеленский отказался от участия в этих дебатах.