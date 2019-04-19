Порошенко пришел на сцену Зеленского и пожал руку оппоненту

Новости Украины: Порошенко и Зеленский пожали руки на одной сцене команды "Зе" на НСК "Олимпийский", дебаты будут на одной сцене.

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский пожали руки и начали дебаты на одной сцене команды В.Зеленского на НСК "Олимпийский".

"А как же люди, которые пришли к Порошенко? Мы – с вами", - сказал В.Зеленский в то время, когда П.Порошенко в сопровождении охраны подходил к его сцене.

Когда президент поднялся на сцену к В.Зеленскому, они пожали руки.

Первым начинает дебаты В.Зеленский, по результатам жеребьевки.

Сегодня, 19 апреля, в последний день, когда возможна предвыборная агитация, кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский проводят дебаты. Ожидается, что пройдут они "в два тура" - первая часть состоится на НСК "Олимпийский", вторая - в студии "Суспильного".