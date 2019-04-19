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Пятница, 19.04.2019
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Дебаты на "Олимпийском": В полиции насчитали 22 тысячи присутствующих

Дебаты на "Олимпийском": В полиции насчитали 22 тысячи присутствующих
19:30 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: На "Олимпийском" присутствуют более 22 тысяч человек.

На НСК "Олимпийский" присутствуют более 22 тысяч человек, ситуация спокойная - под контролем правоохранителей.

Об этом "Украинской правде" сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"На стадионе - более 22 тысяч. Ситуация спокойная и контролируемая", - сказал он.

Сегодня, 19 апреля, в последний день, когда возможна предвыборная агитация, кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский проводят дебаты. Ожидается, что пройдут они "в два тура" - первая часть состоится на НСК "Олимпийский", вторая - в студии "Суспильного".

Дебаты Порошенко и Зеленского на Олимпийском (Онлайн-трансляция)

Перед вторым туром выборов президента 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты. По закону, они должны состояться в студии общественного в 20:00. Владимир Зеленский настоял на дебатах на НСК "Олимпийский" в 19 часов. Центральная избирательная комиссия специально перенесла начало официальных теледебатов между кандидатами с 20:00 на 21:00, чтобы они имели возможность побывать на дебатах и в студии Суспільного ТВ, и на НСК Олимпийский.

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Все по теме:

НСК Олимпийский, Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Выборы 2019: Второй тур.
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