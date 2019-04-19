Порошенко и Зеленский произнесли вступительную речь

Новости Украины: Зеленский считает, что действующий президент не выполнил предвыборные обещания, в то время как Порошенко подчеркивает, что у его оппонента нет опыта для противостояния российской угрозе.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский убежден, что президент Украины Петр Порошенко, избранный на выборах в 2014 году, не выполнил свои предвыборные обещания и не оправдал возложенные на него надежды украинцев.

"Мог ли я когда-то представить, что я - простой парень из Кривого Рога – буду бороться за кресло президента против человека, которого мы уверенно и безоговорочно избрали президентом Украины в 2014 году? Что самое интересное, - я сам был за господина Порошенко, но я ошибся. Мы ошиблись", - сказал В.Зеленский в рамках своего вступительного слова в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.

В этом контексте он продолжил: "В чем главная ошибка? Мы с вами голосовали за одного Порошенко, а избрали другого".

В свою очередь кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко считает, что Владимир Зеленский будет слабым президентом и не сможет противостоять риску возвращения Украины в Российскую империю.

"Я верю, что господин Владимир (Зеленский - Ред.) не хочет сдать Украину, я верю, что у господина Владимира нет мечты затянуть Украину назад в Российскую империю. Но у Путина есть такая мечта. Если он не знает, как этому противостоять на сегодняшний день, мы точно должны убирать все риски для украинского будущего", - сказал П.Порошенко на дебатах на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.

П.Порошенко подчеркнул, что сейчас для Украины существуют большие риски.

Он также отметил: "Ваша команда сказала, что Вы уже начали курс молодого бойца. Это хорошая вещь. Но стоило его начать 4 года назад, в 2014 году, когда стране нужны были добровольцы, а Владимир прятался от повесток, по которым его вызвали в военкомат".