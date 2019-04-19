Скачать
Пятница, 19.04.2019
Порошенко vs Зеленский: дебаты на Олимпийском (Онлайн-трансляция)
Порошенко vs Зеленский: дебаты на Олимпийском (Онлайн-трансляция)
Порошенко пришел на сцену Зеленского и пожал руку оппоненту
Порошенко пришел на сцену Зеленского и пожал руку оппоненту
Беринчик - Аракава. Видео взвешивания
Беринчик - Аракава. Видео взвешивания
Весеннее настроение: Мелания Трамп осуществила эффектный выход
Весеннее настроение: Мелания Трамп осуществила эффектный выход

Порошенко и Зеленский произнесли вступительную речь

Порошенко и Зеленский произнесли вступительную речь
19:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Зеленский считает, что действующий президент не выполнил предвыборные обещания, в то время как Порошенко подчеркивает, что у его оппонента нет опыта для противостояния российской угрозе.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский убежден, что президент Украины Петр Порошенко, избранный на выборах в 2014 году, не выполнил свои предвыборные обещания и не оправдал возложенные на него надежды украинцев.

"Мог ли я когда-то представить, что я - простой парень из Кривого Рога – буду бороться за кресло президента против человека, которого мы уверенно и безоговорочно избрали президентом Украины в 2014 году? Что самое интересное, - я сам был за господина Порошенко, но я ошибся. Мы ошиблись", - сказал В.Зеленский в рамках своего вступительного слова в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.

В этом контексте он продолжил: "В чем главная ошибка? Мы с вами голосовали за одного Порошенко, а избрали другого".

В свою очередь кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко считает, что Владимир Зеленский будет слабым президентом и не сможет противостоять риску возвращения Украины в Российскую империю.

"Я верю, что господин Владимир (Зеленский - Ред.) не хочет сдать Украину, я верю, что у господина Владимира нет мечты затянуть Украину назад в Российскую империю. Но у Путина есть такая мечта. Если он не знает, как этому противостоять на сегодняшний день, мы точно должны убирать все риски для украинского будущего", - сказал П.Порошенко на дебатах на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.

Дебаты Порошенко и Зеленского на Олимпийском (Онлайн-трансляция)

П.Порошенко подчеркнул, что сейчас для Украины существуют большие риски.

Он также отметил: "Ваша команда сказала, что Вы уже начали курс молодого бойца. Это хорошая вещь. Но стоило его начать 4 года назад, в 2014 году, когда стране нужны были добровольцы, а Владимир прятался от повесток, по которым его вызвали в военкомат".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НСК Олимпийский, Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Выборы 2019: Второй тур.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
02 Приметы и обряды на 19 апреля – Евтихий Тихий и Ерема Пролетный
03 Дебаты Порошенко vs Зеленский: что происходит на Олимпийском (фото, видео)
04 Погода на выходные: тепло возвращается, но местами обещают заморозки
05 Мед с водой: В чем заключается польза напитка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Дебаты начались: Кандидаты уже на НСК &quot;Олимпийский&quot;
Дебаты начались: Кандидаты уже на НСК "Олимпийский"
Помпео: Россия вмешивается в дела многих стран
Помпео: Россия вмешивается в дела многих стран
Погода на выходные: тепло возвращается, но местами обещают заморозки
Погода на выходные: украинцам обещают заморозки
&quot;Игра престолов&quot;: сколько героев умерло за все сезоны сериала
"Игра престолов": сколько героев умерло за все сезоны сериала
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь