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Кандидаты в президенты встали на колени в знак уважения к погибшим на Донбассе

Кандидаты в президенты встали на колени в знак уважения к погибшим на Донбассе
19:56 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости Украины: Зеленский и Порошенко встали на колени в знак уважения к родственникам погибших на Донбассе.

Кандидаты в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский по призыву последнего встали на колени в знак уважения к родственникам погибших на Донбассе.

"По поводу коленей – слова вырваны из фразы. Чтобы было всем понятно, что я имел в виду – мне кажется, любому умному человеку это понятно – я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, я готов и сейчас встану на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца, я готов встать на колени, перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа и вас приглашаю", - сказал В.Зеленский, обращаясь к П.Порошенко в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве, и переходя с русского языка на украинский.

Кандидат пояснил, что перед началом военных действий В.Зеленский записал обращение, в том числе к президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что готов встать на колени, только чтобы российский президент не ставил на колени Украину.

После этого В.Зеленский опустился на колени перед публикой.

В свою очередь П.Порошенко развернулся к государственному флагу, который держали его соратники за спиной и также опустился на колени.

Сегодня, 19 апреля, в последний день, когда возможна предвыборная агитация, кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский проводят дебаты. Ожидается, что пройдут они "в два тура" - первая часть состоится на НСК "Олимпийский", вторая - в студии "Суспильного".

Порошенко vs Зеленский: дебаты на Олимпийском (Онлайн-трансляция)

Перед вторым туром выборов президента 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты. По закону, они должны состояться в студии общественного в 20:00. Владимир Зеленский настоял на дебатах на НСК "Олимпийский" в 19 часов. Центральная избирательная комиссия специально перенесла начало официальных теледебатов между кандидатами с 20:00 на 21:00, чтобы они имели возможность побывать на дебатах и в студии Суспільного ТВ, и на НСК Олимпийский.

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НСК Олимпийский, Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Выборы 2019: Второй тур.
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