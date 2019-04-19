Порошенко vs Зеленский: Главные дебаты страны на НСК "Олимпийский" завершились (полное видео)

Новости Украины: Дебаты кандидатов в президенты Украины на НСК "Олимпийский" 19 апреля завершились.

Дебаты кандидатов в президенты Украины - действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" завершились.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", посла заключительных слов кандидатов, ведущие объявили о завершение дебатов.

После чего весь стадион хором исполнил гимн Украины.

По состоянию на 20:05 зрители начали расходиться со стадиона.

После завершение дебатов, П.Порошенко перешел на свою сцену и еще раз выступил со сцены с репликой о важности выборов 21 апреля и призвал шоумена Владимира Зеленского переместиться с НСК "Олимпийский" и продолжить дебаты в студии "Общественного телевидения".

"Очень важно, что дискуссия началась. Я предлагаю, чтобы она была продолжена сейчас на Общественном вещателе", - сказал П.Порошенко в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.

При этом, говоря об уже прошедших дебатах на стадионе, он сказал, что сегодня от своего оппонента услышал "лишь голословные обвинения".