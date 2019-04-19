Ведущая дебатов на "Суспильному" предупредила о возможном теракте

Новости Украины: Порошенко принял решение остаться в студии "Суспильного" после сообщения ведущей о поступлении информации о возможном теракте.

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко принял решение остаться в студии "Общественного телевидения" после сообщения ведущей о поступлении информации о человеке, который может осуществить теракт.

П.Порошенко в пятницу вечером прибыл в студию "Суспильного телевидения", где должны пройти национальные дебаты кандидатов на пост президента Украины. В то же время ведущая мероприятия сообщила, что второго кандидата – шоумена Владимира Зеленского, в студии пока нет.

Затем она сказала: "Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт".

Она отметила, что у П.Порошенко есть возможность покинуть студию. Он отказался покинуть помещение.

"Редакторская группа просит меня сообщить, что теракт, о котором я говорила, был связан со звонком на линию "102", и это могло быть покушение на президента", – позже уточнила ведущая.

В СБУ заявили, что зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании "Суспильного", вероятно, с территории РФ.

"СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании "Суспильного телевидения". Мы не исключаем, что он поступил с территории РФ", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, ранее в течение пятницы поступали звонки о якобы минировании НСК "Олимпийский", и эти звонки поступали из РФ.

В свою очередь, в столичном главке полиции агентству сообщили, что не располагают информацией о поступившем звонке о якобы минировании "Суспильного телевидения". При этом, по данным полиции Киева, ранее в пятницу на спецлинию "102" поступало сообщение о якобы минировании ТРЦ "Олимпийский".

На НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 19 апреля 2019 года прошли дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. На стадионе были установлены две сцены, одна напротив другой. Предполагалось, что каждый кандидат будет выступать на своей сцене, однако в итоге Порошенко поднялся на сцену к Зеленскому, где и прошли дебаты.

После завершение дебатов, П.Порошенко перешел на свою сцену и еще раз выступил со сцены с репликой о важности выборов 21 апреля и призвал шоумена Владимира Зеленского переместиться с НСК "Олимпийский" и продолжить дебаты в студии "Суспильного телевидения".