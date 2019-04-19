20 апреля в Украине наступит "день тишины"

Новости Украины: В Украине завтра "день тишины" перед повторным голосованием на выборах президента

В Украине завтра, 20 апреля, "день тишины" перед днем повторного голосования на выборах президента страны в воскресенье, 21 апреля.

Согласно закону Украины о выборах президента, в этот день запрещается публикация агитационных материалов в средствах массовой информации, распространение предвыборных листовок, расклейка предвыборных плакатов, публичные призывы голосовать за или против кандидатов на пост президента Украины и распространение политической рекламы.

Первыми в день повторного голосования участки откроются в Австралии (г. Канберра) - в 01.00 по киевскому времени, а последние - в США (г. Сан-Франциско) - в 18.00 по киевскому времени.

Как сообщалось ранее, явка в первом туре президентских выборов составила 63,52% избирателей, в голосовании приняли участие 18 млн 817 тыс. 656 человек.

Самая высокая явка была зафиксирована во Львовской области - 68,88% избирателей, самая низкая в Закарпатской - 46,99%. Закарпатская область - единственная, где явка составила менее 50% избирателей.