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Кассационный суд в день выборов будет работать по спецграфику

Кассационный суд в день выборов будет работать по спецграфику
07:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В Кассационном административном суде в составе Верховного Суда установлен особый режим работы в день выборов президента Украины.

В Кассационном административном суде в составе Верховного Суда в день выборов президента Украины установлен особый режим работы с 00:00 до 09:00.

"В связи с проведением 21 апреля 2019 повторного голосования по очередным выборам президента Украины в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда установлен особый режим работы в день голосования, 21 апреля 2019 - с 00:00 до 09:00" – говорится в сообщении, на официальной странице верховного суда в соцсети Фейсбук в пятницу.

Установленный график роботы предусмотрен для принятия апелляционных жалоб на судебные решения по результатам рассмотрения дел, связанных с избирательным процессом.

"Апелляционные жалобы на судебные решения по результатам рассмотрения дел, связанных с избирательным процессом, принятые до дня голосования, могут быть поданы не позднее чем за 4:00 до начала голосования. Апелляционная жалоба на судебное решение, принятое до дня голосования, рассматривается не позднее, чем за 2:00 до начала голосования" – отмечается в сообщении.

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Украина, Выборы, Верховный суд, Кассационный суд, Выборы 2019.
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