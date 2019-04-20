"День тишины": в Украине сегодня запрещено агитировать

Новости Украины: Накануне дня голосования в Украине устанавливается режим тишины, запрещающий любую агитацию за кандидатов в президентыю

В Украине в субботу, 20 апреля, запрещена предвыборная агитация кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

Согласно пункту 3 статьи 57 закона "О выборах Президента Украины", агитация перед повторным голосованием начинается со дня, следующего после назначения повторного голосования и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем повторного голосования.

Кроме того, в соответствии со статьей 56-6 этого закона, в течение последних двух дней перед днем повторного голосования запрещается обнародование или распространение иным образом результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами.

Как сообщалось, 21 апреля состоится второй тур выборов Президента Украины. В него вышли действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.