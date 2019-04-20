Лукашенко о президенте Украины: Найдем общий язык, выстроим добрые отношения

Новости Украины: Лидер Беларуси Александр Лукашенко убежден, что, независимо от результатов выборов в Украине, между странами останутся теплые отношения.

У Беларуси останутся теплые отношения с Украиной, независимо от результата президентских выборов.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам, передает агентство БЕЛТА.

«Кого бы украинский народ не избрал президентом, у нас останутся самые добрые и теплые отношения с этой страной… Бывало хорошо, бывало похуже, но мы всегда находили решение вопросов», - сказал Лукашенко.

По его словам, от президентов в вопросе отношений между странами «мало что зависит».

«Зависит больше от народа, от того, что мы родные и живем рядом», - считает Лукашенко.

По словам главы Белорусского государства, если какие-то политики в Беларуси или Украине не понимают этих истин, то они обречены на неудачу.

”Поэтому, кого бы ни избрали в Украине, мы с ними найдем общий язык, выстроим добрые отношения. Мы всегда будем сотрудничать в интересах двух народов”, - подчеркнул Лукашенко.