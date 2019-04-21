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Все участковые избирательные комиссии получили бюллетени

Все участковые избирательные комиссии получили бюллетени
06:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: От центризбиркома все участковые избирательные комиссии получили бюллетени.

Накануне второго тура выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, избирательные бюллетени от окружных избирательных комиссий получили все 100% участковых избирательных комиссий.

Об этом вечером в субботу сообщила председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук.

"По оперативным данным, все 100% участковых избирательных комиссий получили избирательные бюллетени от окружных избирательных комиссий", - отметила она.

ЦИК назначила первые местные выборы на 30 июня

"Всего было передано бюллетени для голосования в почти 30 тысяч участков. Таким образом, эту важную фазу можно считать завершенной", - заявила Слипачук.

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Все по теме:

ЦИК, УИК, Бюллетени, Выборы 2019: Второй тур.
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