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Выборы 2019: в Австралии первым открылся избирательный участок

Выборы 2019: в Австралии первым открылся избирательный участок
08:32 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Австралии открылся первый избирательный участок во втором туре президентских выборов.

В субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок # 900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Участки зарубежного избирательного округа на выборах президента Украины начинают работу в 8:00 по местному времени.

Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать избиратели, зарегистрированные в Австралии и Новой Зеландии. Избирательный участок, созданный при посольстве Украины в столице Австралии Канберре, открылся в 8:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени 20 апреля). Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 21 апреля).

В первом туре здесь проголосовало 125 избирателей. Отметим, что 69 из них отдали голоса за действующего президента Петра Порошенко, 14 проголосовали за Владимира Зеленского. Такая невысокая активность избирателей связана с тем, что большинство украинцев Австралии проживают не в столице. В частности, большая община есть в Сиднее, где отсутствует украинское диппредставительство.

Посольство уже призвало всех украинцев Австралии принять участие в выборах президента.

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Украина, Австралия, Выборы в Украине, Выборы 2019.
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