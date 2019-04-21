Под Днепром нетрезвый избиратель "в шутку" сообщил о минировании (Видео)

В городе Никополь Днепропетровской области нетрезвый мужчина заявил о заминировании избирательного участка. Как оказалось, это была неудачная шутка. Об инциденте на избирательном участке №120791 сообщает гражданская сеть «Опора». Отмечается, что мужчина предположительно находился в нетрезвом состоянии. После нескольких неудачных шуток он получил бюллетень и зашел в кабинку для голосования. «На выходе из кабинки для тайного голосования он демонстративно бросил на пол рюкзак и заявил, что там бомба. Оказалось, что это также была шутка. Наблюдатели "ОПОРЫ" с места событий сообщают, что избиратель смог осуществить волеизъявление», – говорится в сообщении. Напомним, в Украине сегодня в 8:00 открылись избирательные участки, на которых состоится голосование второго тура президентских выборов. Голосование на них традиционно продлится в течение 12 часов - участки закроют в 20:00. Избиратели выбирают между двумя кандидатами - действующим президентом Петром Порошенко и бывшим шоуменом Владимиром Зеленским.