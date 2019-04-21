Патриарх Филарет проголосовал на выборах Президента

Новости Украины: Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет проголосовал во втором туре на выборах Президента Украины.

Патриарх Филарет проголосовал во втором туре выборов Президента Украины. Об этом сообщила его пресс-служба в Facebook.

"21 апреля 2019 года Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет проголосовал во втором туре на выборах Президента Украины. Святейший Патриарх Филарет прибыл утром перед богослужением на избирательный участок, находящийся на улице Пушкинской, неподалеку от резиденции Святейшего Владыки. Сделав свой выбор, Патриарх благословил членов участковой избирательной комиссии и пожелал им вдохновения в работе", - отмечается в сообщении.

Как известно, в Украине сегодня, 21 апреля, проходит второй тур выборов Президента. В избирательных бюллетенях две фамилии - действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского.